Praga Północ Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim. Poranne utrudnienia Magdalena Gruszczyńska |

Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 21.14.

- Do pożaru doszło przy nitce w stronę Stadionu Narodowego. Były tam zgromadzone - prawdopodobnie przez osoby w kryzysie bezdomności - materiały palne, które się zapaliły. Szybko zostało to ugaszone - poinformował st. kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej.

Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Warszawa112 Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Warszawa112 Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Warszawa112 Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Warszawa112 Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Warszawa112 Nocny pożar przy moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Warszawa112

Jak przekazała straż pożarna, infrastruktura nie ucierpiała. O godzinie 00.46 do jednostki wrócił ostatni zastęp. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej.

Nitka mostu zablokowana

Choć pożar został ugaszony w nocy, w poniedziałek rano kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie miejsca zdarzenia.

Problemy występują na Wybrzeżu Szczecińskim, na jezdni prowadzącej w kierunku Stadionu Narodowego. Ruch w przeciwnym kierunku odbywa się normalnie.

Sytuację obserwował Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Wiadukt w kierunku Stadionu Narodowego nie jest przejezdny, ruch jest zablokowany. Policja kieruje na objazd ulicą Okrzei - wyjaśnił reporter.

Korek ciągnie się aż za Most Gdański.

W związku z zablokowaną nitką mostu nad Portem Praskim, korkują się też inne ulice Pragi-Północ. Utrudnienia występują na ulicy Jagiellońskiej, która jest równoległa do Wybrzeża Szczecińskiego.

Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia na moście nad Portem Praskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Most mocno okopcony

Reporter opisał także stan samego mostu. - Jest mocno okopcony, widać ślady pożaru. Spaleniu uległy instalacje łącznie z osłonami. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy ustalają przyczyny pożaru - przekazał Węgrzynowicz.

Jak ustalił reporter, wstępne informacje od drogowców wskazują, że konstrukcja mostu nie została naruszona. Jednak konieczna będzie ekspertyza. Drogowcy będą mogli przyjrzeć się terenowi po zakończeniu pracy policyjnych techników.