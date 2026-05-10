Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
- O godzinie 11.02 otrzymaliśmy zgłoszenie o ciele dryfującym w Wiśle. Udało się je wydobyć z rzeki, trwają oględziny na miejscu. Ustalono, że jest to kobieta, ale ze względu na zbyt duży rozkład ciała, nie ma możliwości identyfikacji - przekazał nam po godzinie 13 młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Akcję wydobycia ciała utrudniał niski poziom wody w Wiśle. - Do pomocy zadysponowano straż pożarną. Niski stan wody uniemożliwiał podpłynięcie naszej załogi rzecznej bliżej ciała - sprecyzował policjant.
