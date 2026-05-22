Praga Północ

Pisklę dzięcioła wydostało się z pudełka i utknęło pod deską rozdzielczą

Nietypowa interwencja ze szczęśliwym finałem
Źródło zdj. gł.: KRP VI
Kobieta miała w samochodzie pisklę dzięcioła, które zamierzała oddać do ptasiego azylu. Jednak ptak dostał się pod deskę rozdzielczą. Pomogli policjanci, którzy uwolnili dzięcioła.

Policjantów z Pragi Północ w okolicy warszawskiego zoo o pomoc poprosiła kobieta, która przewoziła swoim samochodem pisklę dzięcioła, z zamiarem przekazania go do ptasiego azylu. 

Pisklę dzięcioła wpadło pod deskę rozdzielczą

"Niestety, jak wytłumaczyła mundurowym, podczas jazdy, pisklę wydostało się z pudełka, w którym było transportowane i weszło pod deskę rozdzielczą. Kobieta różnymi sposobami próbowała wydostać małego dzięcioła, jednak bezskutecznie." - podała nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci dostali się ostrożnie do miejsca, gdzie ukrywał się mały dzięcioł i bezpiecznie go stamtąd wydostali. Następnie pisklę trafiło pod opiekę kobiety, która mogła dalej kontynuować drogę, do jego nowego domu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
