Pisklę dzięcioła wydostało się z pudełka i utknęło pod deską rozdzielczą
Policjantów z Pragi Północ w okolicy warszawskiego zoo o pomoc poprosiła kobieta, która przewoziła swoim samochodem pisklę dzięcioła, z zamiarem przekazania go do ptasiego azylu.
"Niestety, jak wytłumaczyła mundurowym, podczas jazdy, pisklę wydostało się z pudełka, w którym było transportowane i weszło pod deskę rozdzielczą. Kobieta różnymi sposobami próbowała wydostać małego dzięcioła, jednak bezskutecznie." - podała nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Policjanci dostali się ostrożnie do miejsca, gdzie ukrywał się mały dzięcioł i bezpiecznie go stamtąd wydostali. Następnie pisklę trafiło pod opiekę kobiety, która mogła dalej kontynuować drogę, do jego nowego domu.
