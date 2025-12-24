Warszawskie Zoo i urodziny hipopotamicy Pelagii Źródło: Damian Denel, TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pelagia urodziła się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym 19 września 1985 roku, w okresie popularności brazylijskiego serialu "Niewolnica Isaura", stąd jej pierwsze imię Isaura.

Rok później trafiła do paryskiego zoo gdzie mieszkała 25 lat, tam stała się Pelagią. Potem miała jechać do Algierii, ale trafiła do Niemiec, skąd przyjechała do Warszawy, gdzie zamieszkała z młodszym od niej Hugonem.

"Zdecydowanie Pelagia była hipopotamicą, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. »Taka starsza Pani z torebką pełną cegieł«. Potrafiła bezbłędnie wyczuć kiedy coś »kombinujemy« i komplikować nasze plany. Cechowała się niesamowitą inteligencją, a na jej zaufanie zdecydowanie trzeba było sobie zasłużyć" - napisali opiekunowie zwierzęcia.

Rozwiń

"Królowa oddała swoją koronę"

Podkreślili, że od 2011 roku miała kilku opiekunów i każdy wiedział, że jest to hipopotam wyjątkowy.

"Nauczyła nas, często świeżych i niedoświadczonych, jak opiekować się tym gatunkiem, ale też na co zwrócić uwagę u osobników geriatrycznych. Swoim doświadczeniem obdarowała również Hugona, którego nauczyła dorosłego życia. Zdecydowanie mistrzyni treningów medycznych, dzięki którym mogliśmy się przygotować i na ten moment" - zaznaczyli.

Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Dodali, że eutanazja to nie łatwy proces, ale monitorując komfort życia Pelagii, wiedzieli, że jest to ten moment, w którym pozwolą jej odejść z należnym jej szacunkiem.

"Królowa oddała swoją koronę oraz tytuł najstarszego hipopotama w Polsce. Może już w należnym jej spokoju drzemać w swoim prywatnym basenie. gdzie nikt nie zakłóca jej spokoju" - napisali opiekunowie Pelagii.

W Afryce większe są tylko słownie

Hipopotamy nilowe (z łac. hippopotamus amphibius) to, poza słoniami, które jako jedyne pokonują je wielkością, największe zwierzęta Afryki. Dorosły osobnik może dorosnąć nawet do 5,5 metra długości, a jego waga osiąga nawet 3,5 tony. Samice są nieco mniejsze. Dorosła hipopotamica waży maksymalnie 1,4 tony.

Pomimo ogromnej masy ciała, hipopotamy dość szybko się przemieszczają. Mogą osiągnąć prędkość nawet 30 kilometrów na godzinę.

Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Żyją w wodzie, nie potrafiąc pływać

Hipopotamy żyją na wolności około 40 lat, natomiast w niewoli dożywają 50. Nazwa gatunku pochodzi z języka starogreckiego i oznacza "koń rzeczny". Mimo fizycznych podobieństw do świń, najbardziej spokrewnione są z wielorybami i delfinami.

Choć hipopotamy mają własne terytoria w wodzie, to nie potrafią pływać. Przemieszczają się skokami, odbijając nogami od dna. Mają zdolność do zamykania nozdrzy podczas zanurzenia.

Gruczoły potowe hipopotama wydzielają ciecz o czerwonym zabarwieniu, która chroni skórę zwierzęcia przed słońcem i działaniem wody, ma także działanie bakteriobójcze

OGLĄDAJ: TVN24 HD