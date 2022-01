Warszawskie zoo żegna panterę śnieżną. Przyczyną śmierci powikłania po COVID-19

Jak podało zoo, Ayana przeszła infekcję układu oddechowego pod koniec listopada 2021 roku. - Kiedy tylko zaczęły się pojawiać u Ayany objawy ze strony układu oddechowego, to oczywiście zrobiono jej testy. Przy czym te testy wyszły negatywne, ale zrobiono jej test na przeciwciała, który wykazał, że miała kontakt z wirusem. W związku z czym, to co obserwowaliśmy, to już były powikłania po zakażeniu - wyjaśniła nam Anna Karczewska, rzeczniczka warszawskiego zoo.