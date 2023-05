Nie płacił alimentów, w więzieniu spędzi ponad dwa lata 

57-latek od kilku lat nie płacił alimentów. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ wydał za nim list gończy i pięć nakazów doprowadzenia do aresztu. Już tam trafił, spędzi za kratami ponad 30 miesięcy.

Zatrzymali poszukiwanego i przewieźli go do komisariatu przy ulicy Chodeckiej. Mężczyzna miał orzeczone kary pozbawienia wolności od 51 do 365 dni. Łącznie, za kratami spędzi ponad 30 miesięcy.