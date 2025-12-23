Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Nie chciał iść do więzienia, zatrudnił się na budowie

Policjanci zatrzymali 32-latka poszukiwanego do odbycia czterech wyroków więzienia. Mężczyzna uważał, że dzięki pracy na budowie pozostanie niezauważony i nieuchwytny dla organów ścigania.

Jak informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, mężczyzna był poszukiwany m.in. listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Radomiu za oszustwo. Tamtejszy sąd skazał mężczyznę za wyłudzenie kredytu na osiem miesięcy więzienia.

Za podobne przestępstwa Sądy Rejonowe w Augustowie i Legionowie wydały zbliżone wyroki, odpowiednio 12 i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Oba wydały nakazy doprowadzenia mężczyzny do zakładu karnego.

Ponadto 32-latek został skazany przez Sąd Rejonowy w Legionowie za niestosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, za co wymierzył mu karę ośmiu miesięcy więzienia.

Ratował się ucieczką

"Policjanci ze stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili, że 32-latek może przebywać na terenie stolicy, gdzie pracuje na budowie. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać mężczyznę, gdy ten będzie wracał do domu" - przekazał Śniadała.

Policjanci zauważyli poszukiwanego koło Dworca Wileńskiego. "Mężczyzna chciał jak najszybciej zakończyć to spotkanie, ratując się ucieczką. Jednak policjanci uniemożliwili mu uniknięcie odpowiedzialności. 32-latek podawał też funkcjonariuszom fałszywe dane osobowe" - opisał Bartłomiej Śniadała.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przetransportowany do zakładu karnego na warszawskiej Białołęce, gdzie od czwartku odbywa już zasądzone kary pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

PrzestępstwaPolicja
