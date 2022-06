Kończą się nasiona w łąkomatach. Ale w tym roku ich nie dosypią. Dlaczego?

Warszawiacy chętnie wybierają darmowe nasiona z łąkomatów, które pojawiły się pod koniec kwietnia w dwóch punktach. Zapasy już się kończą i w tym roku nie będą uzupełniane. Zarząd Zieleni tłumaczy dlaczego.

Pierwsze urządzenie pojawiło się przy Pawilonie Edukacyjnym Kamień oraz na Osiedlu Jazdów. Łąkomaty wydają po 10 gramów nasion, co pozwala na obsianie pięciu metrów kwadratowych łąki. Pobrane nasiona mają służyć do stworzenia łąki kwietnej na balkonie lub w ogrodzie. Zarząd Zieleni podkreślał wraz z ich uruchomieniem, że chce zachęcić w ten sposób mieszkańców "do tworzenia własnych kwitnących dywanów".

Kończy się okres wysiewania łąk

Na początku czerwca dostaliśmy jednak sygnały, że nasion zaczyna brakować. Żeby wybrać swoją "porcję" trzeba się spieszyć. Okazuje się, że to już ostatnia szansa. Zapytaliśmy Zarząd Zieleni, czy zapasy będą uzupełniane. Jak przekazała nam Magdalena Zamkutowicz, nasiona w Pawilonie Edukacyjnym Kamień jeszcze są (można je pobierać od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 oraz w weekendy w godz. 12-18). - Zapas nie będzie już jednak uzupełniany, zostało około dwa kilogramy (stan na ubiegły tydzień - red.) - poinformowała.

Dlaczego nie będzie w tym roku więcej nasion? Jak wytłumaczyła Zamkutowicz, łąkomaty zostały wyposażone w nasiona we współpracy Zarządu Zieleni z Fundacją Łąka w ramach projektu "Warszawa w kwiatach". - Współpraca zakładała zapewnienie po 50 kilogramów nasion w Pawilonie Edukacyjnym Kamień i w Jazdowie. Dodatkowo na wniosek ZZW Fundacja Łąka dostarczyła po 10 kilogramów nasion do obu lokalizacji - powiedziała. I dodała: - Nasiona nie będą uzupełniane również dlatego, że kończy się okres wysiewania łąk kwietnych, a projekt "Warszawa w kwiatach" przeszedł już do kolejnego etapu – zgłaszania prac konkursowych. Można je zgłaszać do 30 czerwca.

Zapewniła jedna, że łąkomaty wrócą w przyszłym sezonie. - Biorąc pod uwagę, że łąkomaty cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem mieszkańców, planujemy kontynuować projekt w przyszłym roku - podsumowała urzędniczka.

Jak wygląda sytuacja na Jazdowie? Tam akcja jeszcze trwa. - Zostało nam ponad 10 kilogramów nasion. Nasionomaty zostały zasilone przez Almette poza 100 kilogramami wyjściowymi, dodatkowymi 20 kilogramami. W każdej lokalizacji było po 60 kilogramów nasion. Wydajemy teraz oczywiście do wyczerpania zapasów - przekazała nam ​Agnieszka Nowak z Fundacji Łąka. Dodała też, że łąkomat przy ulicy Jazdów 10/5 działa, jest napełniany w dni powszednie około godziny 10 i chowany około 18. - Tempo pobierania nasion wskazuje, że może ich jeszcze wystarczyć na około dwa tygodnie - oceniła.

"Warszawa w Kwiatach"

Jak informował wcześniej ratusz, dwa warszawskie łąkomaty to element projektu Warszawa w Kwiatach, promującego miejskie ogrodnictwo i wspieranie różnorodności biologicznej w mieście. Całą wiosnę mieszkańcy mogli uczestniczyć w warsztatach ogrodniczych w Kamieniu i w szkoleniach z ogrodnikami, aby latem być gotowym do udziału w 39. edycji konkursu na najpiękniejsze balkony i ogrody. Nabór zgłoszeń konkursu "Warszawa w Kwiatach" wystartował 1 czerwca i trwa do końca miesiąca. Mieszkańcy mogą zgłaszać ukwiecone ogródki, balkony, loggie, a także ogrody działkowe. Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj>>>

