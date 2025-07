W zoo urodziła się "dzika przodkini alpaki"

Warszawskie zoo apeluje o niedokarmianie zwierząt Źródło: Warszawskie zoo

Pracownicy warszawskiego zoo poinformowali o narodzinach wikunii. Samiczka przyszła na świat 15 czerwca. Można już oglądać ją na wybiegu razem ze jej siostrą Rayą. "Trzyma się swojej mamy i może liczyć na wsparcie opiekunów. Jest zdrowa i coraz śmielej poczyna sobie wśród starszych członków stada" - podano we wpisie ogrodu zoologicznego na Facebooku.

Jak zaznaczyli opiekunowie, to już kolejne w tym roku narodziny wikunii w Warszawie.

Zoo ogłosiło także plebiscyt na imię dla zwierzęcia. W tym roku maluszki urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę "R". Propozycje można zgłaszać do poniedziałku, 21 lipca.

Dzika przodkini alpaki

Wikunia to gatunek doskonale znany przede wszystkim w Ameryce Południowej. To jeden z najmniejszych przedstawicieli rodziny wielbłądowatych. Ich masa ciała to 35-45 kilogramów.

Zwierzę jest dzikim przodkiem udomowionej alpaki. Podstawową różnicą jest umaszczenie. Wikunie są beżowe z jasnopłowym spodem ciała, podczas gdy alpaki występują w wielu kolorach. Hodowcy wyróżniają ich aż 22: od białego, przez beże i brązy, po kolor czarny. W przypadku alpak zdarzają się także osobniki łaciate, podpalane, ze znaczeniami.

Wikunia jest idealnie przystosowana do życia na stokach Andów. W jej diecie dominują górskie trawy. W celu pozyskania mikroelementów zwierzęta często piją słoną wodę i wylizują wapienne skały .Jednym z przystosowań do przebywania na dużych wysokościach jest duże serce wikunii - jego masa jest o połowę większa od masy serca innych zwierząt tej wielkości.

Jej wełna jest towarem luksusowym

Wikunie tworzą haremowe grupy rodzinne złożone z 6-19 osobników, jednego samca, samic i młodych.

Szacuje się, że liczebność wikunii przekroczyła 350 tysięcy osobników. Do niedawna gatunek ten był narażony na wyginięcie. W latach 60. XX wieku było jedynie sześć tysięcy osobników, ale działania w celu ich ochrony spowodowały stały wzrost liczebności tych zwierząt.

Wełna wikunii należy do najlepszych jakościowo. Cena za kilogram wełny dochodzi do 300 dolarów, co sprawia, że wikunie padają ofiarą kłusowników. Jedno zwierzę rocznie daje około pół kilograma wełny. Ich hodowla w warunkach domowych z przeznaczeniem na wełnę nie jest możliwa, dlatego w Peru strzyże się schwytane osobniki dzikie, które potem są wypuszczane.

Wizerunek wikunii został umieszczony w herbie Peru, a 15 listopada ogłoszono Dniem Wikunii.