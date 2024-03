czytaj dalej

Dąb Robert rośnie na Białołęce. Ma ponad 350 lat i jest jedynym pomnikiem przyrody we wschodniej części dzielnicy. Trzy wieki temu mieli posadzić go bernardyni, którzy razem z miejscowymi odbudowywali wieś po zniszczeniach wojennych. Dziś dąb jest gigantycznym drzewem i trafił do finału konkursu Drzewo Roku. W czerwcu "powalczy" o tytuł.