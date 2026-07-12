Praga Północ Próbował uciec strażnikom, później sam przyznał, że jest poszukiwany Oprac. Katarzyna Kędra |

Straż miejska z nowym smogowozem Źródło wideo: Straż miejska / UM Warszawa Źródło zdj. gł.: Straż miejska

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Strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego pełniący służbę w rejonie Pragi-Północ dostali zlecenie pojechania na ulicę Ząbkowską. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzn pijących alkohol obok sklepu.

Przyznał, że może być poszukiwany

"Patrol dotarł na miejsce o godzinie 07:35. Trzech panów raczyło się alkoholem na tyłach sklepu. Jeden na widok strażników zaczął zdradzać wyraźne objawy zdenerwowania. W trakcie wypisywania mandatów próbował oddalić się z miejsca wykroczenia. Choć ucieczka trwała zaledwie chwilę, rekord szczerości padł niemal natychmiast. Zapytany o powód swojego zachowania, 35-latek bez wahania przyznał, że może być poszukiwany za pobicie" - poinformowali w komunikacie strażnicy miejscy.

Mężczyzna był poszukiwany, wpadł na Pradze Źródło zdjęcia: Straż miejska

W takiej sytuacji oprócz wypisania trzech mandatów, funkcjonariusze wezwali na miejsce patrol policji. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili, że ujęty mówił prawdę.

"Był poszukiwany. Ujętego przez strażników mężczyznę przekazano policjantom, którzy zafundowali mu jeszcze transport do KRP VI w celu przeprowadzenia dalszych czynności" - podsumowali strażnicy.