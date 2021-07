Dwie nadzwyczajne sesje na Pradze Północ. Radni chcą reakcji Trzaskowskiego na wyprowadzanie 700 tysięcy złotych

Fikcyjne stanowiska, wysokie pensje

Wnioski pokontrolne stwierdzają, "że przyjęty w DBFO system kontroli operacji finansowych i gospodarczych nie zapobiegł naruszeniu wiarygodności dokumentacji finansowej, co finalnie doprowadziło do naruszenia zasobów środków publicznych".

Radny domaga się interwencji prezydenta

"Prezydent Rafał Trzaskowski powinien cofnąć pełnomocnictwa członkom Zarządu Praga-Północ. Kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie komisarza, który uporządkuje sytuację w praskim urzędzie i nadzorowanych jednostkach" - apeluje na Facebooku jeden z północnopraskich radnych Grzegorz Walkiewicz. Jego zdaniem piątkowe sesje "będą ważne, ale bez znaczenia". "Nic nie zmienią. Władze Pragi ogłosiły już, że nie poczuwają się do odpowiedzialności. Pani Burmistrz utrzymuje, że to prokuratura, a nie ona powinna zająć się sprawą. Jej zastępca uważa, że nie odpowiada za, według własnych słów, 'iluzoryczny nadzór nad DBFO'. Rzeczniczka prasowa dzielnicy ogłosiła, że 'w chwili obecnej dzielnica nie będzie wyciągać żadnych konsekwencji w stosunku do pani dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty'" - wylicza Walkiewicz.

Według niego, władze Pragi nie poczuwają się do odpowiedzialności służbowej czy politycznej: "Ktoś przecież pana Mariusza G. rekomendował do pracy w DBFO i do Rady Dzielnicy. Ktoś go awansował i dopuścił do samodzielnego zarządzania milionami z praskiego budżetu. Ktoś w ciągu dwóch lat nie był w stanie wykryć malwersacji setek tysięcy złotych. Czy żadna z tych osób nie poniesie odpowiedzialności?"