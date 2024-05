Ogień zbliżał się do budynków dawnych koszar

Strażnicy wezwali straż pożarną i ostrożnie weszli na teren pustostanu, by sprawdzić czy w zagrożonym rejonie nie znajdują się ludzie. Znaleźli i wyprowadzili przebywającą tam jedną osobę. "Ponieważ ogień zagrażał też barakom robotniczym, gdzie zwykle składowane są materiały łatwopalne. Srażnicy przy użyciu dostępnych środków starali się nie dopuścić, by ogień tam dotarł. Pilnowali też, by rozprzestrzenił się w stronę zabytkowych budynków dawnych koszar carskich. Udało się. Na miejsce przybyły zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy ulicy Marcinkowskiego i ugasiły pożar. Strażnicy zabezpieczali teren działań do zakończenia akcji" - podano w komunikacie.