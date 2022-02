Nad chodnikiem zawisł fragment oberwanego balkonu

czytaj dalej

Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 29-latka, który - jak podają - wjechał swoim peugeotem na teren zoo i próbował dostać się na wybieg dla lwów. Rzeczniczka rejonowej komendy opisuje, że najpierw wtargnął on do pomieszczenia gospodarczego, gdzie przygotowuje się mięso dla lwów, a potem łomem uszkodził drzwi do wybiegu dla zwierząt. Dzięki szybkiej reakcji ich opiekuna nie doszło do nieszczęścia.