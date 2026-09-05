Praga Północ Na ulicy Okrzei odkryto ludzkie szczątki. Zostały pochowane na Cmentarzu Północnym Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Historyczny bruk z kamieni polnych na ulicy Okrzei Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa

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Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że na czas badań archeologicznych prace w rejonie ulic Sierakowskiego i Wrzesińskiej - gdzie dokonano odkrycia - zostały wstrzymane. Dodali, że archeolodzy zakończyli już swoje działania, więc robotnicy wrócili na Okrzei, a kości - na cmentarz.

Przekazali, że podczas badań odsłonięto groby szkieletowe oraz ossuaria (to naczynia do przechowywania kości albo prochów zmarłego) datowane na czas między XVII a XVIII stuleciem. Analizie antropologicznej poddano łącznie 406 kg kilogramów kości.

Zostały pochowane na Cmentarzu Północnym

Większość szkieletów okazała się być niekompletna. Szacunkowo, natrafiono na miejsce pochówku 204 osób. Udało się rozpoznać płeć części z nich. Odkryte szczątki należą do 53 kobiet i 24 mężczyzn. "Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 50-60 lat. W grupie bez rozpoznania płci najliczniej reprezentowane są osoby w wieku 40-60 lat. Ze względu na słabe zachowanie kości nie podjęto próby określania płci dzieci. Wiadomo, że najliczniejszą grupę stanowiły te w przedziale 4-6 lat" - poinformowano.

Oprócz ludzkich szczątków na ul. Okrzei odkryto m.in. monety, medaliki czy fragmenty ceramiki naczyniowej.

Organizacją i przeprowadzeniem pochówku zajęło się Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Szczątki zostały w piątek złożone na Cmentarzu Północnym, we wspólnym grobie. Znalazła się na nim tabliczka informująca o miejscu wydobycia szczątków.

"Podobnie, jak miało to miejsce wieki temu, w pochówku uczestniczył ksiądz. W końcu szczątki zostały wydobyte z terenu historycznego cmentarza parafialnego. Zniknął - razem z całym Skaryszewem i częścią Pragi - w XIX w., wraz z powstaniem Księstwa Warszawskiego i planami ufortyfikowania tych terenów przez wojskowych inżynierów Napoleona" - podkreślili drogowcy.

Ludzkie szczątki odkryte na Okrzei zostały pochowane na Cmentarzu Północnym Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Była tu jurydyka Skaryszew

Na tym terenie (skrzyżowanie dzisiejszych ulic Wrzesińskiej i Okrzei) mieściła się jurydyka Skaryszew - obszar w dawnej Polsce (XV–XVIII w.), wyłączony spod administracji i sądownictwa władz miejskich, a należący do szlachty, magnaterii lub duchowieństwa. W 1644 roku zbudowano tu drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, który początkowo pełnił funkcję filii kościoła parafialnego w Kamionie.

Jurydyka Skaryszew na kilka lat przed Pragą już w 1641 roku, jako pierwsza na prawym brzegu Wisły, otrzymała prawa miejskie.

W czasie potopu szwedzkiego obydwa kościoły - skaryszewski i kamionkowski - zostały zniszczone. W pełni odbudowano tylko ten w Skaryszewie. W 1656 r. zyskał rangę parafialnego. Przykościelny cmentarz był miejscem pochówku mieszkańców Pragi i Skaryszewa. I to na jego fragment natrafiono podczas robót na Okrzei.

Cmentarz na tyłach teatru

To nie jedyny historyczny cmentarz odkryty w stolicy. Na działce parafii św. Barbary, na tyłach Teatru Roma, w XVIII i XIX w. mieścił się Cmentarz Świętokrzyski (w 2020 r. wpisany do rejestru zabytków). W trakcie budowy nowej plebani i jednocześnie domu parafialnego znaleziono tam i wykopano 4,2 tys. niepełnych szkieletów, które zostały pochowane na cmentarzu w podwarszawskich Jawczycach (gm. Ożarów Mazowiecki).

W kwietniu tego roku ówczesny stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki złożył w warszawskiej prokuraturze zawiadomienie o "podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zniszczeniu zabytku, tj. Cmentarza Świętokrzyskiego". Parafia podkreśliła, że nekropolia została zlikwidowana w XIX w.