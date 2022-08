Po tragicznym wypadku, w którym zginął czterolatek: motorniczy nie został przesłuchany, jest na zwolnieniu

- Motorniczy nie został jeszcze przesłuchany - potwierdziła policja. Nieoficjalnie PAP dowiedziała się, że mężczyzna przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie zostanie przesłuchany do końca miesiąca. Wciąż jest w złym stanie po wypadku.

Do tragedii doszło w piątek, 12 sierpnia o godz. 11.40 na linii 18 na ulicy Jagiellońskiej przy przystanku Batalionu "Platerówek". Uczestniczył w nim tramwaj starego typu - Konstal 105 - jadący w kierunku pętli Żerań FSO. 4-letnie dziecko zostało pociągnięte przez tramwaj wzdłuż torowiska. Prawdopodobnie zostało przytrzaśnięte drzwiami. Chłopiec zmarł. Do tragedii doszło w momencie, kiedy wysiadał razem z babcią z ostatniego wagonu.

Hamulec bezpieczeństwa zadziałał

Policjanci apelują do wszystkich bezpośrednich świadków tego zdarzenia, pasażerów oraz osoby, które zarejestrowały to zdarzenie by skontaktowały się z Dyżurnym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51, pod numerem tel. 47 723 75 56 lub policjantami wydziału prowadzącego czynności, tel. 47 723 83 16, powołując się na numer sprawy D-II-7542/22.