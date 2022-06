Montują windy w miejskich budynkach

Stołeczny ratusz kontynuuje program budowy wind w budynkach wielokondygnacyjnych należących do miasta. Jak podali urzędnicy, łatwiejszy dostęp do lokali mają mieszkańcy dziewięciu domów na Pradze Północ, Pradze Południe i w Śródmieściu.

W ostatnim czasie w ramach programu oddano do dyspozycji mieszkańców windy w pięciu budynkach: na Pradze Północ przy Ząbkowskiej 36, Siedleckiej 29 i Brzeskiej 29/31; na Pradze Południe przy Grochowskiej 297; w Śródmieściu przy Szwoleżerów 5c. "W trakcie realizacji jest kolejnych 27 wind, które zostaną zamontowane na Pradze Północ, Woli, Żoliborzu i w Śródmieściu. Ich realizacja jest na różnym etapie zaawansowania, jednak zostaną oddane do użytku nie później niż do końca 2024 roku" - zapewniają urzędnicy.