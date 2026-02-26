Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Wielka modernizacja Dworca Wschodniego. Kolejarze wybrali wykonawcę

Dworzec Wschodni przejdzie modernizację
"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia"
Wiemy, kto zmodernizuje Dworzec Wschodni w Warszawie. Pierwsze prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki.

"Spośród sześciu złożonych ofert, najkorzystniejszą jest ta złożona przez firmę TORPOL S.A. Teraz czas na formalne procedury, których zakończenie umożliwi podpisanie umowy i rozpoczęcie jeszcze w 2026 r. przebudowy stacji Warszawa Wschodnia oraz przystanku osobowego Warszawa Stadion" - poinformowała w komunikacie spółka PKP PLK.

Oferta wybranej przez kolejarzy firmy opiewa na kwotę niespełna trzech miliardów złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą prac jest planowane na ten rok, natomiast zakończenie robót na 2029.

Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Szeroki zakres prac na Dworcu Wschodnim

Inwestycja obejmie przebudowę siedmiu peronów, które zostaną w całości zadaszone, a ich wysokość ujednolicona. Zostaną wyposażone w windy i schody ruchome. Informacje o rozkładzie jazdy będą dostępne na wyświetlaczach. Wybudowanych zostanie także 46 kilometrów torów, 57 kilometrów sieci trakcyjnej i 170 rozjazdów, wszystko, by podnieść przepustowość linii.

W ramach zadania przebudowę czeka także pobliski przystanek Warszawa Stadion, gdzie dobudowany zostanie tymczasowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również podziemny łącznik kolei z metrem, który pozwoli na przesiadkę bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Dzięki kolejowej inwestycji Warszawiacy zyskają także tunel drogowy z częścią pieszo-rowerową na wysokości Chodakowskiej, między Kijowską a Żupniczą (samorząd i kolej podzielą się kosztami).

Kilkanaście lat temu dworzec przeszedł lifting

Przed organizowanym w Polsce i Ukrainie Euro 2012 Dworzec Wschodni przeszedł lifting. Wyremontowano główny pawilon od strony Kijowskiej i wybudowano dworzec autobusowy po stronie Lubelskiej. Odpuszczono natomiast to, co między nimi, czyli perony. Pozostały te stare, zadaszone tylko w niewielkiej części, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami przez brak wind i ruchomych schodów.

Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat

Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat

Dariusz Gałązka
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy

Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy

Dariusz Gałązka

Opracował Dariusz Gałązka

