"Dość zimnej wojny". Mieszkańcy Pragi domagają się podłączenia do centralnego ogrzewania

"Dość zimnej wojny przeciw lokatorom"

Protestującym lokatorom towarzyszył radny dzielnicy Praga Północ Grzegorz Walkiewicz. "Dziś pod Urzędem Dzielnicy Praga-Północ odbył się protest mieszkańców. Domagaliśmy się od Zarządu Dzielnicy remontów i podłączenia budynków do centralnego ogrzewania. Chodzi zwłaszcza o te kamienice, które przez dziesiątki lat były pomijane w remontach i doposażeniach, jako te objęte roszczeniami. Od dwóch lat mamy nowy stan prawny. Roszczenia nie są już prawną przeszkodą do inwestowania w miejskie nieruchomości" - napisał później na Facebooku Walkiewicz. Dodał, że na jego wniosek na najbliższej sesji rady dzielnicy 26 stycznia, radni zajmą się "budynkami objętymi roszczeniami".

W ciągu dwóch lat miasto chce podłączyć 52 budynki

Do sprawy podłączania kamienic objętych roszczeniami do centralnego ogrzewania odniosła się w rozmowie z "Gazetą Stołeczną" wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. - Nie możemy uzyskać wszystkich pozwoleń i inwestować w budynki, które nie są miejskie. Jednak po zmianie kpa prosimy dzielnice o warunki przyłączeniowe wszystkich kamienic i w trakcie przygotowywania sprawdzamy na bieżąco, jaki jest stan prawny nieruchomości i podejmujemy decyzje o inwestycji - powiedziała. - W planie na 2022 i 2023 mamy podłączenie do sieci 52 budynków za kwotę 9 milionów złotych. Już pracujemy nad włączeniem kolejnych budynków do planu, mam nadzieję, że także w dwóch najbliższych latach uda nam się znacznie zwiększyć tę liczbę - dodała.