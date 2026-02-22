Pijany "oparł się o koniec składu metra" i spadł na tory

Stacja Dworzec Wileński Źródło: TVN24

Jak przekazał nam aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do służb w sobotę około godziny 14.30.

- Nietrzeźwy mężczyzna oparł się o koniec składu metra, stracił równowagę i spadł na torowisko - przekazał policjant.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które udzieliło mężczyźnie pomocy. - Nie odniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. Został odwieziony na izbę wytrzeźwień - poinformował aspirant Gontarek.

Zdarzenie wywołało utrudnienia w kursowaniu pociągów na drugiej linii metra. Zamkniętych został sześć centralnych stacji. Składy jeździły w dwóch pętlach: Bemowo-Rondo ONZ oraz Bródno-Targówek Mieszkaniowy.

