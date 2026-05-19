25 tysięcy osób głosowało w plebiscycie na imię dla młodej alpaki
Warszawski ogród zoologiczny poinformował, że w plebiscycie na imię dla młodej alpaki wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy osób. Wygrało imię Suzi.
"Mała kończy dzisiaj trzy tygodnie, hasa już radośnie po wybiegu i możecie ją spotkać na żywo. Jest piękna i przeurocza, dobrze dogaduje się z resztą stada i jest naszym wielkim szczęściem. Cały czas trzyma się blisko swojej mamusi Guanity, ale z pewnością będzie z każdym miesiącem stawać się coraz bardziej samodzielna" - przekazało zoo.
Najlepiej czuje się w grupie
Alpaki to spokojne i przyjazne zwierzęta pochodzące z Ameryki Południowej. To gatunek stadny, który najlepiej czuje się w grupie.
Alpaki są kuzynkami lam, ale są od nich mniejsze i delikatniejsze. Lamy i alpaki mogą się krzyżować, a ich potomstwo nazywane jest huarizo.
Wełna alpak jest cieplejsza niż owcza (niektóre źródła podają, że nawet 6-7 razy) i nie uczula.