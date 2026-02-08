Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Północ

"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze

Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień
Zima w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Jest mała, szybka i trudna do zauważenia. To łasica. Można ją spotkać przy Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Placówka oferuje lornetki do obserwacji natury.

Pawilon Edukacyjny Kamień zaprasza na nietypową aktywność. W placówce można wypożyczyć lornetki i spróbować swoich sił w obserwacji przyrody. "Być może akurat dopisze wam szczęście" - zachęcił w mediach społecznościowych.

Co można spotkać przy placówce? Szczęściarze wypatrzyć mogą łasicę. To trudna sztuka, ale możliwa. Łasice są małe, szybkie i trudne do zauważenia.

Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy/Facebook
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy/Facebook
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy/Facebook
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy/Facebook

"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu i jeden z najmniejszych drapieżników, których można spotkać przy Pawilonie Edukacyjnym Kamień" - zaznaczyła placówka.

Zwierzę to jest niezwykle szybkie i bardzo czujne, dlatego łatwo je przeoczyć podczas spaceru. Dodatkowym utrudnieniem jest ubarwienie łasicy. Jednak jak zaznaczono, nie każda łasica zimą zmienia kolor futra na biały. To daje szansę, by ją wypatrzyć w zimowej scenerii.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni Warszawy/Facebook

