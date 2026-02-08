"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze

Zima w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Pawilon Edukacyjny Kamień zaprasza na nietypową aktywność. W placówce można wypożyczyć lornetki i spróbować swoich sił w obserwacji przyrody. "Być może akurat dopisze wam szczęście" - zachęcił w mediach społecznościowych.

Co można spotkać przy placówce? Szczęściarze wypatrzyć mogą łasicę. To trudna sztuka, ale możliwa. Łasice są małe, szybkie i trudne do zauważenia.

Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy/Facebook

"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu i jeden z najmniejszych drapieżników, których można spotkać przy Pawilonie Edukacyjnym Kamień" - zaznaczyła placówka.

Zwierzę to jest niezwykle szybkie i bardzo czujne, dlatego łatwo je przeoczyć podczas spaceru. Dodatkowym utrudnieniem jest ubarwienie łasicy. Jednak jak zaznaczono, nie każda łasica zimą zmienia kolor futra na biały. To daje szansę, by ją wypatrzyć w zimowej scenerii.

