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Praga Północ

Koniec procesu Łukasza Żaka. A za chwilę początek kolejnego

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Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu Łukasza Żaka
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia dotyczący Łukasza Żaka, mężczyzny, który wkrótce ma usłyszeć wyrok za spowodowanie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Tym razem nie chodzi jednak o tragedię na drodze.

Łukasz Żak (sąd zgodził się na publikację wizerunku i podawanie nazwiska oskarżonego) odpowiada przed sądem za wypadek z 15 września 2024 roku. Kierowany przez niego Volkswagen Arteon uderzył w Forda Focusa, którym podróżowało małżeństwo z dziećmi. Zginął 37-latek, mąż i ojciec. Kilka osób trafiło do szpitala. Według prokuratury Żak jechał ponad 220 kilometrów na godzinę, był pijany i nagrywał swoją brawurową jazdę. Po wypadku uciekł, nie udzielając pomocy poszkodowanym.

W poniedziałek strony wygłosiły mowy końcowe, wyrok zapadnie w czwartek 16 lipca. Niedługo później Żak znów zasiądzie na ławie oskarżonych.

Przestępstwa narkotykowe

Jak ustaliliśmy, tym razem chodzi o przestępstwa narkotykowe, za które Żak był już zresztą wcześniej skazywany, podobnie jak za jazdę bez uprawnień i rozbój.

- W ramach niniejszego postępowania ustalono, iż wprowadzono do obrotu oraz zabezpieczono po wprowadzeniu do obrotu łącznie ponad 250 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Postępowanie prowadzone w tutejszej prokuraturze było zainicjonowane dużo wcześniej niż zdarzenie - wypadek ze skutkiem śmiertelnym na Trasie Łazienkowskiej - mówi nam Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W śledztwie prokuratura pod lupę wzięła pięciu mężczyzn - w tym właśnie Łukasza Żaka, który usłyszał zarzut z art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczy on przestępstwa "wprowadzania do obrotu lub uczestniczenia w obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi". Zarzut odnosi się do hurtowników, nie dotyczy bezpośredniej sprzedaży "konsumentowi".

Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Do sądu trafił akt oskarżenia

Śledztwo jest już zakończone. - W dniu 23 kwietnia 2026 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie skierowała akt oskarżenia w niniejszej sprawie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie - informuje rzeczniczka.

Nie wyznaczono jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiProkuraturaSprawy sądowe w PolscePrzestępczość w Warszawie
Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Dziennikarka tvn24.pl
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