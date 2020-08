Bazar Różyckiego przechodzi zmiany. "Odliczamy dni do otwarcia"

"Lada chwila zakończymy pierwszy etap prac modernizacji bazaru Różyckiego. Jeszcze ostatnie szlify przy budowie placu centralnego. Pojawi się tam też ozdobna zieleń. Odliczamy dni do otwarcia nowych pawilonów dla najemców. Mimo wakacji i obecnej sytuacji pandemicznej nie przerywamy odnowy kamienic i wspólnych przestrzeni w ramach Na_prawa Warszawa" - poinformował w poście.

Na udostępnionych zdjęciach widać zmiany, jakie przeszedł bazar. Postawione są nowe, zielone budki. Część terenu, która jest właśnie remontowana należy do miasta, drugą mają w posiadaniu spadkobiercy Juliana Różyckiego.

Kolejny etap: zieleń

Jak zapowiadał stołeczny ratusz, modernizacja części miejskiej potrwa do końca roku. Będzie realizowana w dwóch etapach, by nie przeszkadzać kupcom w handlu. Pierwszy obejmuje większą część działki miejskiej, znajdującą się za Muzeum Pragi. Na nowym placu dla kupców dostępne będą łącznie 44 zielone budki. Koszt tej inwestycji to 5,8 miliona złotych. Oprócz nowych budek i odrestaurowanego placu, będzie też ogólnodostępna toaleta. W drugim etapie prac powstanie zielony skwer i plac zabaw z piaskownicą, huśtawką i linearium.