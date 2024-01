Kolejarze zamknęli przejście przez torowisko i tłumaczą: zawsze było służbowe

Przejście przy skraju peronów stacji Warszawa Wileńska jest regularnie remontowane i dobrze utrzymane. Do tej pory stanowiło ułatwienie dla mieszkańców podzielonej torami linii wołomińskiej Pragi Północ. Jednak w ostatnich dniach zostało zamknięte, co wywołało reakcję m.in. ze strony aktywistów miejskich.

"Bez informacji i ostrzeżenia"

O zmianach w rejonie Dworca Wileńskiego czytamy też na stronie organizacji Strefa Piesza. "Odległość między ulicą Kosmowskiej a Dworcem Wileńskim to aż 1km. Takiej długości barierę w środku miasta tworzy kolej - tzw. linia wołomińska (zaznaczona czerwoną linią). Mniej więcej w połowie tego odcinka (zielona linia) powstało parę lat temu przejście dla pieszych przez al. Solidarności. I jeszcze do niedawna było bardzo popularne, dzięki możliwości przejścia przez tory tuż przed peronem (niebieska linia). Warto tu dodać, że było to przejście bezpieczniejsze niż wiele innych tego typu miejsc w kraju, bo w tym miejscu pociągi dopiero startują lub właśnie powoli dojeżdżają do stacji" - zauważono we wpisie na Facebooku.