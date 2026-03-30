Praga Północ

Brat wyrzucał ją z torby. Kangurzyca Stefcia nie miała łatwego dzieciństwa

Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Opiekę nad Stefcią przejęli opiekunowie z zoo
Źródło: Warszawskie zoo/Facebook
Kangurzycę Stefcię najpierw wyrzucał z torby starszy brat, później mama nie mogła jej karmić. Inna samica, do której trafiła, odrzuciła ją. Opiekę nad kangurkiem przejęli pracownicy stołecznego ogrodu zoologicznego. Ich misja zakończyła się sukcesem.

"Latem 2025 roku w stołecznym zoo urodziła się samiczka kangura rudego, która od pierwszych dni życia zmagała się z poważnymi trudnościami. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i karmienia zastępczego młoda kangurzyca - dziś znana jako Stefcia - przeżyła i rozwija się prawidłowo" - poinformowała Anna Karczewska ze stołecznego zoo.

Brat ją wyrzucał, "macocha" nie zaakceptowała

Opiekunowie wielokrotnie próbowali wkładać kangurzycę do torby mamy. Jednak silniejszy, starszy brat nadal ją wyrzucał. Karczewska zaznaczyła, że po oddzieleniu od starszego brata sytuacja została ustabilizowana, a młoda kangurzyca rozwijała się prawidłowo.

"Jednak po miesiącu pracownicy ogrodu zoologicznego zaobserwowali, że kangurzątko nie przybiera na wadze, co w tym wieku jest niepokojącym sygnałem. Dokładna kontrola wykazała, że matka kangurzycy przestała produkować mleko" - wyjaśniła.

Opiekunowie próbowali przenieść kangurzycę do torby innej samicy, jednak ta nie zaakceptowała małej. Dla zaledwie kilkumiesięcznego kangurka oznaczało to poważne zagrożenie życia, gdyż w tym okresie mleko stanowi kluczowy element jego diety.

Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo

Ludzcy "rodzice" uratowali kangurzątko

Aby ratować zwierzę, podjęto decyzję o sztucznym karmieniu. W odchowanie zaangażowani byli m.in. opiekunowie Dawid Wdowiński i Anna Bentkowska. Karmili kangurzycę co kilka godzin, również nocą, nosili w specjalnej torbie. Kangurzyca spędzała z nimi całe dni i noce, jeżdżąc do domu i wzbudzając niemałe zainteresowanie po drodze i na osiedlu.

"Początkowo mała kangurzyca była karmiona mlekiem sześć razy dziennie, jednak z biegiem czasu zaczęto stopniowo ograniczać częstotliwość karmień z butelki. Równolegle do jej diety opiekunowie wprowadzali coraz większe ilości świeżych warzyw, płatków owsianych oraz specjalistycznego granulatu dla kangurów" - przekazała Karczewska.

Po blisko dwóch miesiącach kangurzyca przekroczyła pięć kilogramów i rozpoczęła kolejny etap w swoim życiu - stopniową reintegrację ze stadem. Otrzymała też imię - Stefania (Stefcia). Wybrała je osoba, która wsparła zwierzę swoją pomocą i zauroczona jej historią, przywozi jej karmę.

Obecnie Stefcię można spotkać na wybiegu, gdzie coraz pewniej odnajduje się wśród innych kangurów.

Największy z torbaczy ma w menu głównie zioła

Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 cm do 140 cm, długość ogona 65-100 cm. Masa ciała waha się w granicach 20-85 kg. Samce są większe od samic i o połowę cięższe.

Na brzuchu samic jest charakterystyczny fałd skóry - to torba, w której pierwsze miesiące życia spędza noworodek.

Kangurzątko rodzi się wielkości fasolki, po czym samodzielnie wdrapuje się do torby, gdzie spędza nawet kilka miesięcy, rosnąc i nabierając sił.

Kangur rudy jest wyłącznie roślinożercą, a jego dieta składa się głównie z zielonych ziół, w tym traw i roślin dwuliściennych. Może pozostawać bez wody przez długi czas, jedząc bogate w wodę sukulenty.

Kangur rudy występuje w całej środkowej Australii z wyjątkiem Tasmanii. Najczęściej żyją w grupach, po około 10 osobników. Kangur rudy nie jest zagrożony i nadal jest gatunkiem występującym licznie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Warszawskie zoo

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Warszawa Falenica, linia otwocka
Oburzeni na kolejarzy piszą do ministrów. "To nie jest normalność. To kompromitacja"
Klaudia Kamieniarz
Hulajnogi w Warszawie
Był "kimś", kto kierował "czymś", co poruszało się po drodze
Klaudia Ziółkowska
"Foton" został odmalowany
"Foton" wrócił na Pragę. Odtworzyli zniszczony mural
Praga Północ
Utrudnienia w metrze
Pasażer potrzebował pomocy. Zamknęli końcowy odcinek metra
Bemowo
Policjanci zatrzymali kierowcę traktora
Ucieczka traktorzysty. "Gdy zobaczył policjanta, próbował go rozjechać"
Okolice
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Tragedia w Wołominie. Babcia i dziadek nie żyją, wnuk w szpitalu
Okolice
Zatrzymany pod zarzutem oszustwa
W sprawie wnuczka zadzwonił do niej "komendant". Przekazała oszustom 120 tysięcy złotych
Praga Południe
Zderzenie tramwaju z karetką, Warszawa
Pojazd medyczny zderzył się z tramwajem
Wola
Zatrzymana osoba
Zarejestrowane w Polsce, użytkowane we Włoszech. W tle łapówki dla urzędników
Zderzenie na Czerniakowskiej
Auto po zderzeniu stanęło w poprzek drogi. Jedna osoba w szpitalu
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
Okolice
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu SKM, opóźnienia
Białołęka
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar rekordzista znów zniszczony
Ursus
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Spór o wygaszanie przedszkoli. Odmienne zdania ratusza i ministerstwa
Klaudia Kamieniarz
Wjechali do rowu, kierowca i pasażerowie byli pijani
Zauważyli czterech mężczyzn, którzy wyciągali samochód z rowu
Okolice
Zniszczony mural Kory
Bazgroły na muralu Kory
Wypadek na stacji metra Pole Mokotowskie (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w metrze. Cztery stacje były wyłączone
Mokotów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączyli prąd w mieszkaniu, tak uchronili ją przed stratą pieniędzy
Bielany
Wpadł na gorącym uczynku, z plecakiem pełnym łupów
Wyjeżdżał rowerem w nocy lub wczesnym rankiem, obserwował auta
Praga Północ
Pożar na wysypisku odpadów przy Zabranieckiej
Płonęła hala z makulaturą. Wiatr znosił dym na tory kolejowe
Praga Południe
Pożar na składowisku odpadów w Sokołowie
Kolejny pożar na składowisku odpadów
Okolice
Śmiertelny wypadek w Zawiszynie
Uderzył w przyczepę z drewnem. Nie żyje 11-letnia dziewczynka
Okolice
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. "Przekroczył nie tylko prędkość"
Okolice
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie spadł balon. Sprawdzili, co przenosił
Okolice
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
Okolice
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
Okolice
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli
Targówek
Obchody Dnia Wolności Białorusi w Polsce (archiwum)
Białorusini świętują Dzień Wolności. Marsz i koncert na Placu Zamkowym
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w powiecie wołomińskim
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa
Okolice
