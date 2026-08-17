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Praga Północ

Kamienica z hełmem została zabytkiem

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Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kamienic. Ma charakterystyczny, spiczasty hełm na narożnym wykuszu. Kamienica Lejzora Szejny przy Ząbkowskiej została zabytkiem.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków kamienicę Lejzora Szejny - budynek frontowy wraz z dwoma oficynami - przy ulicy Ząbkowskiej dwa w Warszawie. Ochronę zyskał również cały teren posesji.

Kupił ją cukiernik, pracowali w niej dentyści

"Historia tej działki, znajdującej się na terenie dawnej jurydyki Skaryszew, sięga początku XIX wieku, kiedy stał tu murowany dom mieszkalny zaprojektowany przez samego Henryka Marconiego" - zaznaczył Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Prawdziwa przemiana nastąpiła jednak w 1913 roku, gdy nieruchomość kupił Lejzor Szejn - przedsiębiorca związany m.in. z warszawskimi firmami cukierniczymi "Lilia" i "Nelma". Rok później, w 1914 roku, wzniesiono dla niego okazałą kamienicę frontową wraz z dwiema oficynami. Co ciekawe, datę zakończenia budowy do dziś można odczytać na attyce elewacji frontowej.

Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Przed wojną w budynku działały m.in. gabinety dentystyczne i lekarskie, biuro prawnicze oraz skład wędlin, a wśród lokatorów można wymienić Zdzisława Singera, dyrektora zakładu przemysłowego "Felzytyn i Trocal". W 1939 roku planowano nawet nadbudowę kamienicy o kolejną kondygnację - plany te przerwał wybuch wojny.

Na szczycie hełm

Kamienica reprezentuje stylistykę wczesnomodernistyczną, popularną wówczas wzdłuż ulicy Targowej i Ząbkowskiej.

"Jej największą ozdobą jest ścięty narożnik ze zaokrąglonym, trzykondygnacyjnym wykuszem zwieńczonym hełmem z iglicą - to element, który od ponad stu lat współtworzy krajobraz architektoniczny tej części Pragi. Elewację zdobią pseudoryzality z attykami, balkony o geometrycznych balustradach oraz starannie opracowany przejazd bramny z konsolami w motywie liścia akantu" - opisał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wewnątrz zachował się czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny, bogata sztukateria z motywami roślinnymi, drewniane parkiety ułożone w jodełkę oraz oryginalna stolarka drzwiowa.

"Choć budynek został poważnie zniszczony podczas II wojny światowej, a jego elewację zrekonstruowano na podstawie archiwalnej dokumentacji dopiero na początku XXI wieku, wciąż czytelne są elementy nawiązujące zarówno do renesansu, jak i wczesnego modernizmu" - podkreślił konserwator.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabytkiHistoria WarszawyArchitektura i design
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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