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Praga Północ

Jessie budziła sympatię, była zwierzakiem roku. Zoo przekazało smutne informacje

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Odeszła samica manula Jessie
Samica manula stepowego Jessie wygrała plebiscyt na Zwierzaka Roku
Źródło wideo: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/Warszawskie zoo
Źródło zdj. gł.: Marta Tomczyk/Warszawskie ZOO
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Smutna informacja z warszawskiego zoo. Odeszła Jessie - 10-letnia samica manula. "Hasaj za Tęczowym Mostem, kitku" - napisali opiekunowie, żegnając dzikiego kota.

Jessie przyjechała do Warszawy w 2017 roku z czeskiego ogrodu zoologicznego w Chomutovie. "Od razu było wiadome, że zdobycie jej zaufania będzie dla nas wyzwaniem. Nie była kotem pragnącym uwagi, wolała spędzać czas w spokoju i był to jej znak rozpoznawczy" - zaznaczyli opiekunowie stołecznego zoo.

Szybko jednak zdobyła sympatię odwiedzających ogród zoologiczny.

"Wyrazem tego było wybranie jej tysiącami głosów na Zwierzaka Roku 2025 Warszawskiego ZOO. Czy przyjęła ten tytuł z radością? Nie wiemy, ale znając jej charakter - było jej bardzo wszystko jedno" - dodali.

Odeszła samica manula Jessie
Odeszła samica manula Jessie
Odeszła samica manula Jessie
Źródło zdjęcia: Marta Tomczyk/Warszawskie ZOO
Odeszła samica manula Jessie
Odeszła samica manula Jessie
Źródło zdjęcia: Marta Tomczyk/Warszawskie ZOO
Odeszła samica manula Jessie
Odeszła samica manula Jessie
Źródło zdjęcia: Marta Tomczyk/Warszawskie ZOO

Jessie chorowała

Na początku roku pracownicy ogrodu zauważyli u Jessie problemy z układem oddechowym. Przeprowadzili ją więc na zaplecze, w tym samym czasie jej woliera przeszła remont. Po leczeniu zwierzę wróciło na wybieg.

"Stan Jessie widocznie się poprawił, nawet częściej przebywała poza swoją budą" - relacjonowali opiekunowie.

Problemy z oddychaniem jednak powróciły. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc w wieku 10 lat, co u manuli jest już wiekiem dosyć sędziwym. "Hasaj za Tęczowym Mostem, kitku" - napisali jej opiekunowie.

Mają najbardziej gęste i najdłuższe futro

Manule stepowe to dziko żyjące koty zamieszkujące głównie na terenie Mongolii, Chin, Afganistanu oraz w pobliżu jeziora Bajkał. Cechują się zwartą budową, grubym i bujnym ogonem.

Sprawiają wrażenie dużych kotów, chociaż w rzeczywistości wcale nie ważą dużo więcej niż koty domowe. Puszyste futro powoduje jednak, że ich rozmiary wydają się znacznie większe.

W przeciwieństwie do kotów domowych, źrenice manuli są okrągłe, a nie podłużne. Ze względu na budowę ciała, są kiepskimi biegaczami. Potrafią wydawać różne dźwięki, niektóre z nich przypominają nawet odgłosy psów.

Mają najbardziej gęste i najdłuższe futro spośród wszystkich kotów. Dzięki temu dobrze znoszą niskie temperatury i potrafią przez długi czas polować, przemieszczając po śniegu. Ponadto kolor i długość futra zmienia się w zależności od pory roku.

Słowo "manul" pochodzi z języka mongolskiego. Manule zostały po raz pierwszy opisane i sklasyfikowane przez niemieckiego przyrodnika Petera Pallasa w 1776 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
zwierzętaZooOgród Zoologiczny
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