Jacek Wachowicz wiceburmistrzem Pragi Północ. Zdecydował jeden głos

"Kolejny ośrodek dla narkomanów na Pradze nie jest potrzebny"

Jeszcze jako radny, Jacek Wachowicz podkreślał, że jest zdecydowanym przeciwnikiem zakładania ośrodka dla narkomanów. - Władze Warszawa mówią o rewitalizacji Pragi, ale tu nie chodzi tylko o rewitalizację budynków - to powinna być przede wszystkim rewitalizacja czysto ludzka. Jestem rodowitym prażaninem, przeżyłem inwazję sprowadzania wszystkich osób niechcianych na Pragę Północ i od lat zabiegam o to, żeby oblicze tej dzielnicy się zmieniało. Miasto tymczasem gotuje nam gehennę i w ścisłej zabudowie, gdzie brakuje miejsc szpitalnych i miejsc dla pediatrii, próbuje utworzyć takie centrum pomocy bez konsultacji z radnymi i mieszkańcami - mówił w rozmowie z tvnwarszawa.pl Wachowicz.

Podczas nadzwyczajnej sesji zapowiedział, że będzie przekonywać ratusz do rezygnacji z tego pomysłu. - Mam nadzieję, że wspólnie z Koalicją i Platformą Obywatelską dojdziemy do porozumienia i uda nam się przekonać władze Warszawy, że kolejny ośrodek dla narkomanów jest na Pradze niepotrzebny - powiedział Wachowicz. Dodał też, że w tej chwili na Pradze są leczeni narkomani nie tylko z Pragi, ale z całej Warszawy. - Niech każdy zajmie się swoimi problemami. Nie ma i nie będzie zgody, żeby kolejny ośrodek powstał w naszej dzielnicy. Tam jest zaprojektowany prawie jak Belweder dla osób uzależnionych. Trzeba dbać o te osoby, ale może bez przesady - stwierdził Wachowicz.

"Musimy wyjaśnić sprawę malwersacji"

Odniósł się także do programu rewitalizacji Pragi Traktu Książęcego. - Będziemy rewitalizować kolejne ulice. Marzy mi się, żeby kłótnie nasze sprowadzały się do tego, którą ulicę będziemy teraz remontować - powiedział Wachowicz. - Planujemy, żeby rewitalizacja odbywała się również w kamienicach bez mieszkańców, bo to jest wtedy łatwiejsze i szybsze - dodał.