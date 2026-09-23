Praga Północ Troje nowych mieszkańców w stołecznym zoo. Chętnie bawią się pluszakami i piłkami Oprac. Dariusz Gałązka |

Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło wideo: UM Warszawa Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Pracownicy warszawskiego zoo podkreślają, że młode kocięta bardzo szybko rosną. 10 dni po narodzinach ważyły od 850 do 920 gramów. Dziś młode irbisy ważą już od 4,2 do 4,5 kilograma. Na wybiegu pojawią się za około miesiąc. Najpierw muszą przejść niezbędne szczepienia i nabrać odpowiedniej odporności.

Małe irbisy z zoo w Warszawie Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Małe irbisy z zoo w Warszawie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Saathi, Shapur i Shisha

Zgodnie z tradycją warszawskiego zoo, zwierzęta urodzone w 2026 roku otrzymują imiona rozpoczynające się na literę S. Trójka młodych irbisów śnieżnych otrzymała imiona: Saathi, Shapur i Shisha.

Saathi w języku hindi oznacza towarzysza, przyjaciela lub partnera. Shapur to imię pochodzenia perskiego, oznaczające syna królewskiego lub potomka króla. Z kolei Shisha nawiązuje do Shishapangmy, ośmiotysięcznika w Himalajach Wysokich.

"Mama młodych irbisów, Suri, doskonale odnalazła się w nowej roli. Jest cierpliwa, regularnie dogląda kociąt i uczestniczy w ich pierwszych treningach. Pozwala młodym na siebie polować, dzięki czemu maluchy mogą ćwiczyć zachowania, które w przyszłości będą im potrzebne" - opisują miejscy urzędnicy.

Podkreślają, że trójka rodzeństwa jest bardzo aktywna. Młode irbisy chętnie bawią się piłkami, pluszakami i kartonami. Z każdym dniem stają się coraz sprawniejsze - wspinają się na coraz wyższe poziomy i z dużą ciekawością poznają swoje otoczenie.

Irbis zwany panterą

Młode irbisy śnieżne od ukończenia pierwszego miesiąca życia próbują już mięsa. Na tym etapie ich podstawowym pokarmem pozostaje jednak mleko matki, które będzie stanowiło podstawę ich diety mniej więcej do piątego miesiąca życia.

Irbis śnieżny, nazywany także panterą śnieżną, jest jednym z najbardziej charakterystycznych drapieżników wysokogórskich. Doskonale przystosował się do życia w surowych warunkach górskich, a jego grube futro i długi ogon pomagają mu przetrwać niskie temperatury.