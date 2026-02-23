Handlowali narkotykami w bramach. Rozbity gang, wśród zatrzymanych pseudokibice

Gang działał na terenie Warszawy od listopada 2024 roku.
"Według ustaleń śledczych grupa wprowadziła do obrotu co najmniej tonę różnego rodzaju narkotyków. Dystrybucja polegała na bezpośrednim przekazywaniu środków odurzających w bramach, wykorzystując przez dilerów specyficzną architekturę starych kamienic" - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Pseudokibice i chemik
Zatrzymano 23 osoby - wśród nich niektóre są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze stołecznych klubów sportowych, a także chemik - wyspecjalizowany w przekształcaniu kokainy w crack. Zatrzymano również sześć osób, które były poszukiwane w związku z innymi sprawami.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, 16 osób zostało aresztowanych.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli 80 tysięcy złotych w gotówce, pochodzące z przestępczej działalności.
Kontrterrorystyści w akcji
"Z uwagi na charakter sprawy, zatrzymań dokonano przy wsparciu Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 'BOA', Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy oraz zespołów bojowych CBŚP. Łącznie w operacji uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy" - zaznaczył kom. Wrześniowski.
Śledztwo w sprawie ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Policja