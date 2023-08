Odruchowo spojrzał w górę, tuż przed nim spadł duży fragment elewacji kamienicy

Do zdarzenia doszło w sobotę, 5 sierpnia. Mieszkaniec przedwojennej kamienicy przy ulicy Małej 8 wracał z zakupów do domu. Wchodząc do budynku odruchowo spojrzał w górę. Tuż przed nim spadł dość pokaźny fragment elewacji kamienicy. Na miejsce została wezwana straż miejska.