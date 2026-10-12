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Praga Północ

Ciepłownicy skończyli, drogowcy zaczną. Dwa tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej

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Prace drogowe (ilustracyjne)
Historyczny bruk z kamieni polnych na ulicy Okrzei
Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
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Ciepłownicy skończyli przebudowę magistrali pod Jagiellońską, ale to nie koniec utrudnień. Od poniedziałku, 12 października, drogowcy będą tam układali nową nawierzchnię. Utrudnienia potrwają kolejne dwa tygodnie.

W poniedziałek o godzinie 7:00 początek asfaltowania na Jagiellońskiej. Drogowcy naprawią jezdnię po pracach ciepłowników. Jak w czasie asfaltowania pojadą kierowcy? "Drogowcy zamkną połowę jezdni Jagiellońskiej od Marcinkowskiego do budynku Jagiellońska 17. Kierowcy przejadą tylko w kierunku Okrzei. Na remontowanym odcinku wyjazdy z posesji i ulic poprzecznych będą możliwe tylko w stronę Okrzei. Ulica Kępna od strony Targowej straci połączenie z Jagiellońską" - poinformował ratusz. Przy asfaltowanej jezdni Jagiellońskiej nie będzie można parkować.

Przebudowa ulicy Okrzei i asfaltowanie Jagiellonskiej
Przebudowa ulicy Okrzei i asfaltowanie Jagiellonskiej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Autobusy linii 135, w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska, dalej będą jeździły Targową.

Koniec prac zaplanowano na poniedziałek, 26 października.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
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