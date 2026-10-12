Ciepłownicy skończyli, drogowcy zaczną. Dwa tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej
W poniedziałek o godzinie 7:00 początek asfaltowania na Jagiellońskiej. Drogowcy naprawią jezdnię po pracach ciepłowników. Jak w czasie asfaltowania pojadą kierowcy? "Drogowcy zamkną połowę jezdni Jagiellońskiej od Marcinkowskiego do budynku Jagiellońska 17. Kierowcy przejadą tylko w kierunku Okrzei. Na remontowanym odcinku wyjazdy z posesji i ulic poprzecznych będą możliwe tylko w stronę Okrzei. Ulica Kępna od strony Targowej straci połączenie z Jagiellońską" - poinformował ratusz. Przy asfaltowanej jezdni Jagiellońskiej nie będzie można parkować.
Autobusy linii 135, w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska, dalej będą jeździły Targową.
Koniec prac zaplanowano na poniedziałek, 26 października.
Źródło: tvnwarszawa.pl