Praga Północ Ciepłownicy skończyli, drogowcy zaczną. Dwa tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej Oprac. Katarzyna Kędra |

Historyczny bruk z kamieni polnych na ulicy Okrzei Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

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W poniedziałek o godzinie 7:00 początek asfaltowania na Jagiellońskiej. Drogowcy naprawią jezdnię po pracach ciepłowników. Jak w czasie asfaltowania pojadą kierowcy? "Drogowcy zamkną połowę jezdni Jagiellońskiej od Marcinkowskiego do budynku Jagiellońska 17. Kierowcy przejadą tylko w kierunku Okrzei. Na remontowanym odcinku wyjazdy z posesji i ulic poprzecznych będą możliwe tylko w stronę Okrzei. Ulica Kępna od strony Targowej straci połączenie z Jagiellońską" - poinformował ratusz. Przy asfaltowanej jezdni Jagiellońskiej nie będzie można parkować.

Przebudowa ulicy Okrzei i asfaltowanie Jagiellonskiej Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Autobusy linii 135, w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska, dalej będą jeździły Targową.

Koniec prac zaplanowano na poniedziałek, 26 października.