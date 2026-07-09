W ogrodzie zoologicznym znalazł dużą sumę pieniędzy, szukają właściciela
Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek 7 lipca przed południem. Jak poinformowała policja, na terenie warszawskiego zoo została odnaleziona znaczna suma pieniędzy.
"Gotówkę przekazał pracownikom ogrodu zwiedzający" - wyjaśniła nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji VI i dodała: "postawa mężczyzny niewątpliwie zasługuje na pochwałę".
Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę i rozpoczęli poszukiwania właściciela pieniędzy.
Policja szuka właściciela zgubionych pieniędzy
"Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt z północnopraską policją" - zaapelowała nadkom. Onyszko.
W tej sprawie należy zgłosić się osobiście do Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, przy ul. Jagiellońskiej 51, tel. 47 72 381 49, 47 72 378 66.
Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
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