Praga Północ W ogrodzie zoologicznym znalazł dużą sumę pieniędzy, szukają właściciela Oprac. Alicja Glinianowicz |

Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek 7 lipca przed południem. Jak poinformowała policja, na terenie warszawskiego zoo została odnaleziona znaczna suma pieniędzy.

"Gotówkę przekazał pracownikom ogrodu zwiedzający" - wyjaśniła nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji VI i dodała: "postawa mężczyzny niewątpliwie zasługuje na pochwałę".

Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę i rozpoczęli poszukiwania właściciela pieniędzy.

Policja szuka właściciela zgubionych pieniędzy

"Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt z północnopraską policją" - zaapelowała nadkom. Onyszko.

W tej sprawie należy zgłosić się osobiście do Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, przy ul. Jagiellońskiej 51, tel. 47 72 381 49, 47 72 378 66.

🚨 Policjanci z Pragi Północ poszukują właściciela/właścicielki dużej sumy pieniędzy.



Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie ZOO i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby.



Pieniądze… pic.twitter.com/o7OurXAQQc — Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 9, 2026 Rozwiń Źródło: Policja Warszawska

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta). Ustawa o rzeczach znalezionych, rozdział 2, artykuł 5

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