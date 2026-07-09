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Praga Północ

W ogrodzie zoologicznym znalazł dużą sumę pieniędzy, szukają właściciela

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Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mężczyzna odwiedzający warszawskie zoo znalazł dużą sumę pieniędzy i przekazał je pracownikom. Teraz policja poszukuje właściciela lub właścicielki zguby.

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek 7 lipca przed południem. Jak poinformowała policja, na terenie warszawskiego zoo została odnaleziona znaczna suma pieniędzy.

"Gotówkę przekazał pracownikom ogrodu zwiedzający" - wyjaśniła nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji VI i dodała: "postawa mężczyzny niewątpliwie zasługuje na pochwałę".

Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę i rozpoczęli poszukiwania właściciela pieniędzy.

Policja szuka właściciela zgubionych pieniędzy

"Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt z północnopraską policją" - zaapelowała nadkom. Onyszko.

W tej sprawie należy zgłosić się osobiście do Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, przy ul. Jagiellońskiej 51, tel. 47 72 381 49, 47 72 378 66.

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
Ustawa o rzeczach znalezionych, rozdział 2, artykuł 5

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
PolicjapieniądzeZoo
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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