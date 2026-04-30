Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Drzwi tramwaju przycięły czterolatka, chłopiec zmarł. Prokuratura zaskarżyła wyrok

|
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Motorniczy skazany za tragiczny wypadek
Źródło: tvnwarszawa.pl
Prokuratura zaskarżyła wyrok 1,5 roku więzienia dla Roberta S., motorniczego tramwaju, który w sierpniu 2022 roku doprowadził do wypadku. Zginął czteroletni chłopiec przytrzaśnięty drzwiami pojazdu.

O zaskarżeniu wyroku poinformowała w czwartek prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

"Prokurator uznał orzeczenie o karze za rażąco niskie - ciężar i charakter naruszeń, których dopuścił się oskarżony, wykonując swoje obowiązki, zasługują na surowszą karę niż orzeczona kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, i zaskarżył wyrok w tym zakresie" - przekazała prokurator Staros.

Wyrok dla motorniczego

Wyrok w sprawie motorniczego tramwaju zapadł w lutym tego roku. Robert S. został oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginął czteroletni chłopiec. Mężczyzna przyciął czterolatka drzwiami tramwaju i przeciągnął go wzdłuż torowiska.

Sędzia Katarzyna Wanat skazała Roberta S. na rok i sześć miesięcy więzienia, zakazała mu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres czterech lat i nakazała wypłacić zadośćuczynienie dla rodziców chłopca po 100 tysięcy złotych. Sędzia nie miała wątpliwości, że używanie przez motorniczego telefonu w czasie jazdy wpłynęło niekorzystnie na jego pracę.

Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz

Tragiczny wypadek

Do wypadku doszło w połowie sierpnia 2022 roku na ulicy Jagiellońskiej, przy przystanku Batalionu Platerówek. Uczestniczył w nim tramwaj starego typu 105N, jadący w kierunku pętli na Żeraniu. Czteroletnie dziecko zostało przytrzaśnięte drzwiami, tramwaj ciągnął chłopca wzdłuż torowiska. Czterolatka nie udało się uratować. Był pod opieką babci.

W skierowanym do Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ akcie oskarżenia motorniczemu zarzucono umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz przepisów instrukcji dla pracowników Tramwajów Warszawskich i nieumyślne spowodowanie wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł chłopiec. Proces w tej sprawie rozpoczął się w połowie kwietnia 2024 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
