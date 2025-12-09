Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd

Postęp prac w drewniaku Burkego Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków

Ratusz przypomniał, że odnowione elementy stolarki i detali oficyny drewnianego domu mają przywrócić jej historyczny wygląd.

Drewniak dla praskich robotników

Jednopiętrowa oficyna została wzniesiona około 1890 roku przez Edmunda Burkego jako tania czynszówka dla robotników pobliskich fabryk. Po II wojnie światowej pełniła funkcję domu komunalnego, a ostatni lokator wyprowadził się w 2016 roku. Drewniak przy Kawęczyńskiej 26 to unikatowy w skali całego miasta relikt drewnianej zabudowy Pragi.

"Remont prowadzony w drewniaku to przykład rewitalizacji z poszanowaniem historii. Na parterze zamontowano pierwsze okna – wierne rekonstrukcje stolarki wraz z odtworzeniem oryginalnego zamykania na zawrotnicę. Kolor zielonooliwkowy nie jest przypadkowy – został ustalony na podstawie badań stratygraficznych. Co więcej, udało się uratować cztery oryginalne okna skrzynkowe, które po konserwacji wrócą na swoje miejsce" - podał stołeczny ratusz w komunikacie.

Okna jak dawniej, oryginalne kolory

Oficyna posiada trzy typy okien, jedno z nich ma aż 24 kwatery (segmenty). "Ich zachowanie to świadome działanie – chodzi o utrwalenie historycznych nawarstwień, które przez dekady kształtowały charakter budynku" - podkreślili urzędnicy.

Podczas prac konserwatorskich odkryto pierwotną kolorystykę budynku. Elewacja odzyska brązowy odcień, a stolarka drzwiowa i okienna wraz z dekoracjami zostanie pomalowana na zielono. Na niektórych ścianach zachowały się fragmenty polichromii. Najcenniejsze po zakończeniu remontu powrócą na swoje miejsce.

"Prace przy Kawęczyńskiej 26 to rewitalizacja w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie chodzi jedynie o naprawę zdegradowanych elementów konstrukcji, ale o przywrócenie budynkowi jego dawnego charakteru i wpisanie go na nowo w tkankę miejską. Zachowanie oryginalnej substancji – każda wymiana drewna poprzedzona jest komisyjną selekcją, aby ocalić jak najwięcej autentycznych fragmentów" - podkreślił ratusz.