Praga Północ Dawna zajezdnia będzie domem kultury. Jest umowa na konkurs Dariusz Gałązka |

Inżynierska 6. Nowa funkcja dla starej zajezdni Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Umowę na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu podpisano 18 listopada z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Jak wynika z komunikatu Zarządu Mienia Warszawy, do miasta wpłynęły dwie oferty. Uczelnia zaproponowała wykonanie zadania za prawie 115 tysięcy złotych brutto.

W konkursie miasto chce wybrać koncepcję zagospodarowania terenu i zespół, który na jej podstawie przygotuje dokumentację projektową i będzie sprawował nadzór autorski. Zarząd Mienia przewiduje także wystawę prac konkursowych w pawilonie Zodiak.

Sala widowiskowa i pracownie artystyczne

Z opisu zamówienia wynika, że inwestycja obejmie nieruchomości w kwartale między Inżynierską, Zaokopową, Wileńską i Małą. Urzędnicy planują zaadaptować i rozbudować część istniejącej zabudowy oraz wznieść nowe budynki. Od strony Inżynierskiej wejście do kompleksu ma prowadzić przez dawną remizę tramwajową, wpisaną do rejestru zabytków w 2010 roku.

Obszar działki objętej konkursem Źródło zdjęcia: Zarząd Mienia Warszawy

W programie przygotowanym wspólnie z Domem Kultury Praga zapisano salę widowiskową dla około 400 osób, sale prób muzycznych, tanecznych i teatralnych, studio nagrań oraz pracownie artystyczne i rzemieślnicze. W kompleksie mają się znaleźć także pokoje dla artystów przyjeżdżających na rezydencje. Miasto zakłada przeniesienie tu pracowników Domu Kultury Praga i przewiduje dla zespołu pomieszczenia biurowe i warsztatowe.

Projekt ma zachować układ wewnętrznego pasażu dawnej zajezdni. Przestrzeń między budynkami ma być ogólnodostępna, z zielenią i przejściem w stronę ulicy Małej. W założeniach są też dwa lokale gastronomiczne oraz podziemna kondygnacja z garażem i magazynami. Wjazd zaplanowano od Zaokopowej.

Dom pod Syreną na Pradze Północ Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Historia Domu pod Syreną

W XIX wieku w tym miejscu powstała drewniana remiza tramwajowa. Pierwszy tramwaj konny wyjechał stąd dokładnie 11 grudnia 1866 roku, co upamiętnia tablica na ścianie budynku. Tramwaj kursował między głównymi dworcami ówczesnej Warszawy: Petersburskim (dziś Wileński) i Wiedeńskim (dziś w rejonie Centralnego) przez most Kierbedzia (w jego miejscu obecnie stoi most Śląsko-Dąbrowski). W bramach do dziś zachowały się fragmenty szyn.

Na początku lat 20. XX wieku powstał współczesny, murowany budynek, w którym urządzono zajezdnię autobusową. Mieściła około 30 autobusów. W części frontowej zabudowań znalazły się biura i dyrekcja, na zapleczu były warsztaty. Nad jedną z bram wjazdowych umieszczono płaskorzeźbę herbu stolicy - stąd nazwa Dom pod Syreną.

Zajezdnia funkcjonowała jeszcze po wojnie, w latach 60. budynek przebudowano na funkcje mieszkaniowe.

Dom pod Syreną na Pradze Północ Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl