Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Jeż w pułapce, utknął między oknem a kratą

|
Jeż utknął między oknem a kratami
Straż miejska: co 13 minut prośba o pomoc zwierzęciu (wideo archiwalne)
Źródło: straż miejska
Teoretycznie nie powinien się tam zmieścić, a jednak jakoś się dostał. Strażnicy miejscy z pomocą strażaków uwolnili jeża, który utknął między oknem a kratami w jednej z warszawskich szkół.

W sobotę około godziny 15.05 strażnicy miejscy z Ekopatrolu odebrali zgłoszenie dotyczące jeża, uwięzionego za kratami okiennymi jednej ze szkół na Pradze-Północ.

Siedział pomiędzy szybą a kratami zabezpieczającymi piwniczne okienko. Wyglądał na zdrowego, ale mocno zestresowanego.

Jeż utknął między oknem a kratami
Jeż utknął między oknem a kratami
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Wezwali posiłki

Strażnicy próbowali na różne sposoby wydobyć lub wywabić jeża z pułapki, w której się znalazł, ale bez efektu. "Trudno było wręcz wyobrazić sobie, w jaki sposób jeż przecisnął się przez wąskie otwory w stalowych okuciach i dostał za kraty" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Była sobota, więc nie było też możliwości wydostania jeża od strony piwnicy. Po wielu próbach bezinwazyjnego uwolnienia zwierzaka, strażnicy wezwali na pomoc straż pożarną.

Strażacy użyli specjalistycznych narzędzi i poszerzyli jeden z otworów w kratach. Misja zakończyła się sukcesem. Strażnicy z Ekopatrolu delikatnie wyciągnęli zwiniętego w kulkę jeża i umieścili go w transporterze.

Na pomoc jeżowi ruszyli strażnicy miejscy i strażacy
Na pomoc jeżowi ruszyli strażnicy miejscy i strażacy
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Trafił do specjalistów

Zwierzę zostało przewiezione do Ośrodka Rehabilitacji Lasów Miejskich.

"Tam specjaliści orzekli, że wygląda na zdrowego i po wykonaniu profilaktycznych badań, prawdopodobnie szybko powróci do swojego środowiska naturalnego" - zaznaczyli strażnicy miejscy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni

Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni

Bielany
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"

"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętazwierzęta w mieścieStraż miejskaStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Odśnieżanie warszawskich ulic
Wiadomo, ile Warszawę kosztowała zima
Ulice
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski
ropa naftowa baryłka paliwo
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową
Wypadek w Łomiankach
W dniu wypadku "wypił około litra wódki", miał zakazy prowadzenia
Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Pijany i agresywny 16-latek
Praga Południe
Prace remontowe na S8 prowadzone będą tylko w nocy
Remont trasy S8, prace tylko w nocy
Targówek
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni
Bielany
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Praga Południe
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i próbowali ukraść koparkę. Dla "zabawy"
Wilanów
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Kolejna dzielnica tonie w śmieciach
Praga Południe
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
Włochy
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
Dariusz Gałązka
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
Włochy
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
Śródmieście
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
Ukradł datki z kościoła i uciekł
Wyniósł z kościoła skarbonę z datkami. Ukrył się w truskawkach
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
Zderzenie auta z motocyklem
Motocyklista w szpitalu po wypadku z udziałem znanego muzyka
Oszustwo "na policjanta". Sprawca został aresztowany
Podawali się za policjanta i prokuratora. 88-latek stracił pieniądze
Zderzenie trzech aut na Ursynowie
Trzy auta zderzyły się na Ursynowie
Ursynów
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Pijany kierowca rozbił auto na drzewie. Pasażer nie żyje
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny alarmowe na Woli
Śródmieście
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
Bielany

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

