Praga Północ Jeż w pułapce, utknął między oknem a kratą Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Straż miejska: co 13 minut prośba o pomoc zwierzęciu

W sobotę około godziny 15.05 strażnicy miejscy z Ekopatrolu odebrali zgłoszenie dotyczące jeża, uwięzionego za kratami okiennymi jednej ze szkół na Pradze-Północ.

Siedział pomiędzy szybą a kratami zabezpieczającymi piwniczne okienko. Wyglądał na zdrowego, ale mocno zestresowanego.

Jeż utknął między oknem a kratami Źródło: Straż Miejska Warszawa

Wezwali posiłki

Strażnicy próbowali na różne sposoby wydobyć lub wywabić jeża z pułapki, w której się znalazł, ale bez efektu. "Trudno było wręcz wyobrazić sobie, w jaki sposób jeż przecisnął się przez wąskie otwory w stalowych okuciach i dostał za kraty" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Była sobota, więc nie było też możliwości wydostania jeża od strony piwnicy. Po wielu próbach bezinwazyjnego uwolnienia zwierzaka, strażnicy wezwali na pomoc straż pożarną.

Strażacy użyli specjalistycznych narzędzi i poszerzyli jeden z otworów w kratach. Misja zakończyła się sukcesem. Strażnicy z Ekopatrolu delikatnie wyciągnęli zwiniętego w kulkę jeża i umieścili go w transporterze.

Na pomoc jeżowi ruszyli strażnicy miejscy i strażacy Źródło: Straż Miejska Warszawa

Trafił do specjalistów

Zwierzę zostało przewiezione do Ośrodka Rehabilitacji Lasów Miejskich.

"Tam specjaliści orzekli, że wygląda na zdrowego i po wykonaniu profilaktycznych badań, prawdopodobnie szybko powróci do swojego środowiska naturalnego" - zaznaczyli strażnicy miejscy.

