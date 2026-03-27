Bilety do zoo będą droższe

Zgodnie z nowym cennikiem biletów, jednorazowe wejściówki do warszawskiego zoo drożeją o 10 zł - cena biletu normalnego w sezonie letnim zmieni się z 35 zł na 45 zł, a ulgowego z 25 zł na 35 zł.
Zoo wyjaśniło we wpisie w mediach społecznościowych, że zmiany są potrzebne i wynikają przede wszystkim z rosnących kosztów utrzymania ogrodu oraz niezbędnych remontów i ulepszeń – tak, aby zwierzętom żyło się jeszcze lepiej, a gościom odwiedzało Zoo przyjemniej.
Przypomniało, że w tym roku otwarty zostanie nowoczesny wybieg dla pingwinów, który pozwoli zobaczyć je w atrakcyjnym otoczeniu, zapewniającym komfort zwierzętom i wygodniejszą pracę opiekunom. Trwają też prace nad budową nowej małpiarni, wybiegu afrykańskiego, nowego wybiegu dla niedźwiedzi polarnych czy też modernizacja woliery dla myszołowców.
Nowe godziny otwarcia
Od 1 kwietnia zmienią się też godziny otwarcia warszawskiego Zoo. Ogród będzie otwarty od 9 do 18, kasy – jak zwykle - zamykane są godzinę przed zamknięciem zoo.
Każdego dnia otwarte są trzy wejścia do ogrodu: od ulicy Ratuszowej, ulicy Jagiellońskiej i od Mostu Gdańskiego. Również Punkt Obsługi Klienta czynny jest codziennie w godzinach otwarcia kas.
Bilety można kupić w kasach biletowych (płatność kartą lub gotówką), a bez stania w kolejce - online poprzez strony www.warszawskiezoo.pl, eBilet.pl i kupbilet.pl oraz w biletomatach (płatność tylko kartą).
