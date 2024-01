Bielik z wizytą na Pradze. "Trzymają się Wisły, bo to ich świat"

"Bielik jest największym ptakiem szponiastym żyjącym w Polsce, który zachwyca królewskim wyglądem. Zachęcamy Was do odkrywania okolicy i obserwacji przyrodniczych nad Wisłą – niezależnie od pory roku! Pomocne przy tym będą lornetki, które możecie wypożyczyć w Kamieniu" - napisał Zarząd Zieleni.

Ptaki z zoo obserwują bieliki i się ostrzegają

Giną z rąk człowieka

Komitet Ochrony Orłów ocenia, że rocznie z rąk człowieka ginie niestety w Polsce od około 25 do 35 osobników, choć takie zachowania są oceniane przez społeczeństwo negatywnie, a o sympatii do bielików świadczą liczne próby pomocy w razie znalezienia się tych ptaków w niebezpieczeństwie.

Bielik, wyglądający podobnie do orła, był uważany za króla ptaków. Przyjmuje się, iż to ten gatunek jest uwidoczniony w godle Polski. Jednak za ptaka umieszczanego w herbach polskich można też uznać 9 innych gatunków. Na monetach z czasów Bolesława Chrobrego na skrzydłach ptaka w koronie znajdują się widoczne kropki, które mogą odnosić się do białych lotek na złożonych skrzydłach bielika zwyczajnego. Ten mógł się stać symbolem plemienia Polan. Niektórzy uważają, że pierwowzorem mógł być podobny orzeł przedni, który jest jednak od bielika nieco mniejszy. Niestety bielików nie zalicza się obecnie do podrodziny orłów. Ptak na godle ma nieopierzony w całości skok, czyli część nóg, więc według systematyki jest orłanem.