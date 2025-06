Sprzedawali podróbki dokumentów, pieniądze trafiały na jego rachunki

Produkowali "dokumenty kolekcjonerskie" (wideo archiwalne z 2020 roku) Źródło: CBŚP

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. W marcu ten sam sąd nieprawomocnie skazał siedem osób w procesie zorganizowanej grupy przestępczej podrabiającej różne dokumenty i sprzedającej je przez internet.

Pięć osób skazał na kary od trzech lat do ośmiu miesięcy w zawieszeniu, jedną osobę na półtora roku więzienia bez zawieszenia, a kolejną na cztery miesiące ograniczenia wolności (obowiązek prac społecznych po 20 godzin miesięcznie). Orzekł też grzywny i przepadek osiągniętych korzyści majątkowych.

Według śledczych grupa działała przez co najmniej pięć lat i zarobiła na tym procederze nie mniej niż 4,5 mln zł.

Kolejny akt oskarżenia dotyczy mężczyzny, któremu śledczy zarzucili pomoc przy tzw. praniu brudnych pieniędzy.

Za opłatą udostępniał swoje konta bankowe

Jak poinformowała w komunikacie Prokuratura Regionalna w Białymstoku, został on oskarżony o to, że - w zamian za gratyfikację finansową - założył i udostępnił członkom grupy przestępczej szereg rachunków bankowych, na które wpływały pieniądze pochodzące ze sprzedaży podrobionych dokumentów i replik dokumentów.

Według ustaleń białostockiej prokuratury, co najmniej od 2015 r. do połowy 2020 r. grupa przestępcza działająca w województwie mazowieckim zajmowała się podrabianiem dokumentów. Chodziło m.in. o dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje studenckie, karty pobytu cudzoziemców, świadectwa kwalifikacyjne, patenty żeglarskie i motorowodne, świadectwa i dyplomy ukończenia szkół i uczelni wyższych.

Napis "dokument kolekcjonerski" miał ich chronić

Grupa dysponowała profesjonalną linią produkcyjną służącą do wytwarzania replik polskich i zagranicznych dokumentów, które – przed wysyłką do klientów – zaopatrywane były w naklejki z napisem "dokument kolekcjonerski", co w założeniu organizatorów tej działalności, miało ich zabezpieczyć przed ewentualną odpowiedzialnością karną.

Grupa prowadziła wiele stron internetowych z ofertą sprzedaży dokumentów. Strony te pozornie konkurowały ze sobą, jednak w rzeczywistości pozostawały pod kontrolą tych samych osób, a wielość stron – w ocenie śledczych – stworzyć miała wśród użytkowników internetu iluzję szerszego wyboru ofert sprzedaży "dokumentów kolekcjonerskich".

Pieniądze zarobione na tych przestępstwach były transferowane i legalizowane tak, by nie można było ich wykryć czy orzec przepadek. Według wyliczeń śledczych, grupa zarobiła nie mniej niż 4,5 mln zł.

Rachunki zakładane na "słupy"

Dochody lokowane były na rachunkach bankowych zakładanych przez tzw. słupy, czyli osoby, które za pieniądze godziły się na zakładanie takich rachunków i przekazywanie ich wraz z całą dokumentacją członkom grupy. Werbowaniem "słupów" zajmowali się wyznaczeni członkowie grupy, rekrutując ich spośród osób w trudnej sytuacji finansowej, uzależnionych czy bezdomnych. Były też rachunki założone na osoby, które zupełnie o tym nie wiedziały.

Pieniądze z tych rachunków wypłacali z bankomatów. Kupowali też za nie kryptowaluty.

Produkowali "dokumenty kolekcjonerskie" z wielu krajów Źródło: CBŚP