Stalowa się zazieleni. Miasto ogłasza przetarg na "rozpłytowanie"

Jak informuje ZDM, planowane na Stalowej zmiany są możliwe dzięki uporządkowaniu parkowania, w związku z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze Północ. Miejscy drogowcy chcą zabezpieczyć odzyskane fragmenty chodnika poprzez nasadzenia nowej zieleni. "Planujemy zazielenić ok. półtorakilometrowy odcinek między ulicami Inżynierską i Szwedzką. Na całej jego długości po obydwu stronach ulicy betonowe płyty chodnikowe ustąpią miejsca nowym trawnikom i rabatom kwiatowym. Łącznie rozpłytujemy blisko 2300 m kw. nawierzchni. Zieleń pojawi się m.in. wzdłuż miejsc parkingowych oraz w narożnikach skrzyżowań. Połączymy też ze sobą istniejące misy drzew zapewniając tym samym roślinom lepsze warunki do życia" - przekazują w komunikacie drogowcy.

Akcja aktywistów

Jak przekonywał radny z Pragi Północ Grzegorz Walkiewicz, akcja była konsekwencją odrzucenia zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego projektu "Zielona Stalowa". - Projekt został odrzucony, ponieważ nie chcieliśmy się zgodzić na absurdalne propozycje Zarządu Zieleni, które wykluczały rozbetonowywanie. Stwierdzono, że o ile nie dojdzie do zdjęcia chodnika, które planuje Zarząd Dróg Miejskich, to zieleń będzie sadzona na innych ulicach. W ten sposób Zielonej Stalowej nie osiągniemy - mówił nam we wrześniu Walkiewicz.