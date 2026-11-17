Praga Północ Bank ewakuowany po zgłoszeniu o bombie. Podejrzana zamknęła się w mieszkaniu Oprac. Dariusz Gałązka |

Służby weszły do mieszkania podejrzanej (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: KRP VI Źródło zdj. gł.: KRP VI

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Zgłoszenie wpłynęło we wtorek około godziny 13. Po ewakuacji policjanci zabezpieczyli wejście do banku i teren wokół budynku. Placówkę sprawdzili pirotechnicy oraz przewodnik z psem wyszkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych.

"Policjanci nie znaleźli żadnych niebezpiecznych materiałów i tym samym wykluczyli jakiekolwiek zagrożenie wybuchem" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Paulina Onyszko.

Służby weszły do mieszkania podejrzanej Źródło zdjęcia: KRP VI

Nie chciała otworzyć drzwi

Policjanci ustalili, że zgłoszenie przekazała 71-letnia mieszkanka Pragi Północ. Gdy dotarli pod jej adres, kobieta nie chciała otworzyć drzwi. Do mieszkania weszli z pomocą strażaków. Okazało się, że sąd i prokuratura z Żoliborza próbowały ustalić miejsce jej pobytu.

W czwartek prokurator przedstawił 71-latce zarzut wywołania fałszywego alarmu i objął ją dozorem policji. Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.

Służby weszły do mieszkania podejrzanej Źródło zdjęcia: KRP VI