Bank ewakuowany po zgłoszeniu o bombie. Podejrzana zamknęła się w mieszkaniu
Zgłoszenie wpłynęło we wtorek około godziny 13. Po ewakuacji policjanci zabezpieczyli wejście do banku i teren wokół budynku. Placówkę sprawdzili pirotechnicy oraz przewodnik z psem wyszkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych.
"Policjanci nie znaleźli żadnych niebezpiecznych materiałów i tym samym wykluczyli jakiekolwiek zagrożenie wybuchem" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Paulina Onyszko.
Nie chciała otworzyć drzwi
Policjanci ustalili, że zgłoszenie przekazała 71-letnia mieszkanka Pragi Północ. Gdy dotarli pod jej adres, kobieta nie chciała otworzyć drzwi. Do mieszkania weszli z pomocą strażaków. Okazało się, że sąd i prokuratura z Żoliborza próbowały ustalić miejsce jej pobytu.
W czwartek prokurator przedstawił 71-latce zarzut wywołania fałszywego alarmu i objął ją dozorem policji. Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.