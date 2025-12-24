Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Awaria rozjazdów, opóźnione pociągi

Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia"
Źródło: TVN24
W rejonie stacji Warszawa Wschodnia doszło do awarii rozjazdów. Pociągi regionalne mają opóźnienia.

O awarii poinformowała w komunikacie Szybka Kolej Miejska. Przewoźnik podał, że pociągi linii S1 i S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 30 minut.

Koleje Mazowieckie na swojej stronie internetowej przekazały natomiast, że w związku z awarią część pociągów może kursować przez stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście i Warszawa Ochota.

"Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Niezwłocznie poinformujemy o wszelkich zmianach i uaktualnieniach dotyczących tej sytuacji" - dodała w informacji SKM.

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

