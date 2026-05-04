Praga Północ Awaria urządzeń sterowania, pociągi opóźnione Oprac. Katarzyna Kędra |

"Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Praga, na odcinku Legionowo - Warszawa Praga występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - ostrzegła w komunikacie zamieszczonym na Facebooku SKM.

Jak dodano, pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

Ruch został wstrzymany o godzinie 14.50.

Ruch wznowiony

- Wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem. O godzinie 15.29, po zabezpieczeniu rozjazdów, został on wznowiony. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu - przekazała nam tuż po godzinie 16 Dorota Szalacha z biura pasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak dodała, w związku z tym mogą jeszcze występować utrudnienia wtórne.

Nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

Po godzinie 16 na Portalu Pasażera przewoźnicy poinformowali, że opóźnienia sięgają 20 minut.

Zepsuty pociąg

Niestety w poniedziałek po południu doszło też do awarii pociągu w pobliżu stacji Warszawa Wschodnia. W związku z tym pociągi SKM linii S1 i S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

Ponadto pociąg z Sulejówka Miłosny (odjazd o godz. 15:12) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji. Analogicznie połączenie z przeciwnym kierunku (odjazd z lotniska o godz. 16:26).

Odwołano również pociąg z Pruszkowa do Otwocka (odjazd o godz. 15:29) na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock oraz w przeciwnym kierunku (odjazd z Otwocka o godz. 16:59) na fragmencie do Warszawy Wschodniej.

