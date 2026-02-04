Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, policja zatrzymała jej byłego partnera

Nowa akcja Fundacji SEXEDPL. Zwraca uwagę na problem przemocy wobec kobiet Źródło: TVN24

We wtorek przed godziną 22 policjanci otrzymali zgłoszenie o rannej kobiecie znajdującej się przed budynkiem mieszkalnym przy ulicy Łochowskiej. - Ze wstępnych informacji jakie uzyskali na miejscu, wynikało, że 53-letnia kobieta i jej 70-letni partner zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia - informuje nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci udzielili pomocy poszkodowanej, następnie czynności ratunkowe przejął wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Jak przekazała nadkom. Onyszko, życia 53-latki nie udało się uratować - na ciele miała rany kłute.

- Ranny partner kobiety trafił do szpitala, gdzie obecnie przebywa - dodaje policjantka. W środę funkcjonariusze zamierzają przesłuchać go i dowiedzieć się więcej o przebiegu oraz przyczynach zdarzenia.

Były partner 53-latki zatrzymany

Podejrzewany o zranienie pary został ujęty w czwartek wieczorem. - W niespełna godzinę policjanci zatrzymali 68-letniego napastnika. Mężczyzna jest w dyspozycji policji. Planowane czynności procesowe z jego udziałem - zapowiada nadkom. Onyszko.

Na miejscu zdarzenia prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Kryminalni zabezpieczali ślady i zbierali materiał dowodowy. Rzeczniczka północnopraskiej informuje, że trwa wyjaśnianie okoliczności ataku oraz ustalanie, jakiego narzędzia użył napastnik.

