Piękna, ale płochliwa. "Bongini" już na wybiegu

- Ona teraz ma dwa zadania: jeść i spać. No i niestety dużo się sprowadza do tego. My mamy farta, bo to jest jej trzeci spacer. Eksploruje, jest nadal podekscytowana zmianą otoczenia, nowymi zapachami, które poznaje, więc i tak można zaobserwować, że jest dosyć aktywna - mówiła na antenie TVN24 Sylwia Gródkowska z warszawskiego zoo, opiekunka małej antylopy.