"Urodziła się malutka piękność"

Warszawskie zoo poinformowało na portalach społecznościowych o urodzinach małej pudu. "Jest przeurocza. Ma charakterystyczne umaszczenie na pyszczku, przypominające opaskę na główce. Jej mamusią jest trzyletnia Juana, a tatusiem 4-letni Pitchu” - napisał ogród zoologiczny.

Samiczka jest malutka i na razie waży ok. 1 kg. Nie urośnie zbyt duża, ponieważ pudu południowy osiąga wzrost do ok. 40 cm. W naturze pudu południowe żyją w lasach deszczowych Chile i Argentyny, ale są dosyć płochliwe i trudne do obserwacji.

Opiekunowie ogłosili plebiscyt na imię dla młodej pudu. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę "R".

Pochodzą z Ameryki Południowej

Pudu południowy to mały ssak z rodziny jeleniowatych występujący w Ameryce Południowej. Jest niewiele większy od swojego kuzyna, pudu północnego, co czyni go drugim najmniejszym jeleniowatym świata. Populacja pudu południowego stale się zmniejsza w wyniku utraty siedlisk. Obecnie gatunek ten znajduje się w kategorii bliski zagrożeniu.

Dorosłe samce ważą poniżej 15 kg i mają w kłębie zaledwie 30-40 cm, samice są o ok. kilograma lżejsze. Zwierzęta te mają stosunkowo długą sierść składającą się z charakterystycznych, pustych w środku włosów. Umaszczenie jest zmienne sezonowo – od rudawocynamonowego w porze ciepłej po ciemnobrązowego zimą. U młodych, jak u wielu innych jeleniowatych, występują jasne plamki na bokach ciała. Samce mają krótkie (ok. 7 cm), ostre, nierozdwojone poroże, które zrzucają w lipcu.

Dokładny zasięg pudu południowego jest dość trudny do określenia, bo ssak ten jest bardzo płochliwy i rzadko widziany.

Pudu południowy jest roślinożercą. Wyszukuje w lasach wysoko odżywcze części roślin – zjada liście, pąki i owoce z gałęzi krzewów.