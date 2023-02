Szukali go śledczy z kilku miast, zdradził kot

25-latek jest podejrzany o liczne oszustwa internetowe na popularnym serwisie sprzedażowym. Poszukiwały go sądy w Łodzi, Szczecinie i Białymstoku oraz prokuratury z Warszawy, Białegostoku, Hrubieszowa, Śremu i Dębicy, które wydały za nim zarządzenia o ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych i nakazy doprowadzenia.

- Miał do odbycia trzy kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 17 miesięcy - podała komisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. - Kryminalni z komendy na Pradze Północ ustalili miejsce prawdopodobnego pobytu mężczyzny i udali się do domu w Legionowie. Rozmowa z teściową poszukiwanego, która przekonywała, że 25-latka nie ma w domu, potwierdziła tezę kryminalnych, że domownicy nie będą z nimi współpracować. Policjanci niezrażeni postawą kobiety przeskoczyli przez ogrodzenie, a następnie zapukali do drzwi i weszli do domu - dodała policjantka.