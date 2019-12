Ludzie świętują, zwierzęta się boją. Jak przygotować swojego pupila na noc sylwestrową?

ZOO również zagrożone

Podczas nocy sylwestrowej zwierzęta z zoo są zamykane w stajenkach. To jednak nie rozwiązuje problemu. Dyrektor Kruszewski zwrócił uwagę na usytuowanie warszawskiego ogrodu. Stwierdził, że zagrożenie pirotechniczne występuje od strony wschodniej. - Mieszkańcy bloków zlokalizowanych za ulicą Jagiellońską kierują petardy właśnie w kierunku zoo. Zawsze po nocy sylwestrowej znajdujemy ich pozostałości - mówił Kruszewicz. I zaapelował do mieszkańców o rozwagę.

Jak przygotować swojego pupila na noc sylwestrową?

Zagubione i przestraszone zwierzęta po nocy sylwestrowej to jednak wciąż powszechny problem. Warszawiacy mogą zgłaszać przypadek znalezienia czworonoga do straży miejskiej. Funkcjonariusze odwożą zaczipowane zwierzęta pod adres właściciela. Ekopatrol przekazuje je także do specjalistycznych placówek, między innymi do schroniska Na Paluchu, ośrodka CITES czy Ptasiego Azylu, a także lecznic weterynaryjnych, współpracujących ze strażą.